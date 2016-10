Gera (ots) - Etwas Besseres hätte im Fall des terrorverdächtigen Syrers gar nicht passieren können, als dass Landsleute von ihm helfen, ihn dingfest zu machen. Möglicherweise haben die mutigen, entschlossenen Männer vielen Menschen, darunter dem potenziellen Attentäter, Schaden an Leib und Leben erspart.



Es ist gut, dass die Öffentlichkeit nicht allzu viel weiß von den hilfreichen Syrern. Der Ehrgeiz, mehr Details zu erfahren, sollte sich da ruhig auch in Grenzen halten, um die Männer nicht der Rache von Verblendeten auszusetzen. Statt dessen sollte sich Deutschland erkenntlich zeigen, denn für den Dank der Kanzlerin und des sächsischen Ministerpräsidenten können sie sich nichts kaufen. Also: Falls sie noch Asylbewerber sind, sollte ihr Antrag beschleunigt geprüft werden. Und falls sie eine andere Identität brauchen, sollte sie ihnen a la Zeugenschutzprogramm auch gewährt werden. Und die Ermittlungsbehörden sollten aufpassen, dass ihre Namen nicht in den Ermittlungsakten auftauchen, so eine leichte Beute gegnerischer Anwälte werden.



Die Hilfe der Syrer ist nicht mit Gold aufzuwiegen. Jahrelang haben Behörden und Kirchen in Deutschland die Muslime und ihre Organisationen hierzulande aufgefordert, gebeten und gebettelt, sie mögen doch guten Einfluss auf das Verhalten gerade junger Muslime nehmen und auch beizeiten Bescheid sagen, wenn jemand dem Gemeinwesen schaden will. Nun haben einige Syrer das getan. Das ist ein Signal, das hoffentlich alle hören, auch jene Deutschen, die in jedem Ausländer einen verkappten Terroristen argwöhnen. Das Verhalten der Syrer hat diversen Hetzern im Land ziemlich viel Wasser abgegraben. Darüber kann man sich nur freuen.



Nichtsdestotrotz muss sich das Bundesamt für Migration fragen lassen, wieso es rund 2000 Leute mit offensichtlich gefälschten Pässen einfach durchgewunken hat ohne sie einer gründlichen Überprüfung zu unterziehen. Nun soll in solchen Fällen die Polizei eingeschaltet werden. Das hätte von Anfang so sein müssen.



OTS: Ostthüringer Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/74527 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_74527.rss2



Pressekontakt: Ostthüringer Zeitung Redaktion Ostthüringer Zeitung Telefon: +49 (0) 365 / 77 33 11 13 redaktion@otz.de