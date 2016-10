Tagesausblick für 11.10.: DAX steigt über 10.600. ZEW im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die deutschen Aktienmärkte starteten freundlich in die neue Woche. Nach dem gestrigen Duell der beiden US-Präsidentschaftskandidaten scheint die Demokratin Hillary Clinton weiterhin die Favoritin zu sein. NBC News/Wall Street zufolge stieg der Vorsprung von Clinton auf Donald Trump auf 11 Punkte. Die politische Unsicherheit dürfte somit allmählich aus den Märkten entweichen. Morgen kommt der ZEW-Index. Zudem läutet Alcoa die Berichtssaison ein. Damit rücken die Daten die Unternehmen wieder in den Vordergrund und könnten den Märkten entscheidende Impulse geben.

Unternehmen im Fokus

Morgen wird der Aluminiumhersteller Alcoa die Berichtssaison eröffnen und Zahlen zum abgelaufen Geschäftsquartal vorlegen.

Wichtigt Termine

11.10.: Europa - Treffen der EU-Finanzminister

11.10.: Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland für Oktober

Charttechnische Signale

Bayer hat die Hürde bei EUR 91 überwunden und der MACD drehte nach oben. Kommt nun ein Sprint auf EUR 100. In der vergangenen Woche zählten die Immobilienaktien zu den größten Verlierern. Heute zeigt LEG Immobilien in bullish engulfing. Oberhalb von EUR 81 könnten die Bullen wieder zurückkehren. Salzgitter hat einen wichtigen Widerstand geknackt und nimmt nun Kurs auf EUR 35,90.

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 10.640/10.700/10.780 Punkte

Unterstützungsmarken: 10.395/10.490/10.550/10.600 Punkte

Der DAX® startete stark in die neue Woche und nimmt die Hürde bei 10.640 Punkten wieder ins Visier. In den vergangenen Tagen ist der Index mehrfach an der Marke gescheitert. Aus Chance-Risiko-Gesichtspunkte erscheint ein Long-Trade somit aktuell noch wenig attraktiv.

Gelingt der Ausbruch über die Marke besteht die Chance auf eine rasche Erholung bis 10.700 Punkte und im weiteren Verlauf bis 10.780 Punkte. Solange die Hürde nicht überwunden ist, muss mit Rücksetzern bis 10.600 bzw. 10.550 Punkte gerechnet werden.

Hilfe zur Bestimmung des Chance-Risiko-Verhältnisses des Trades und zur Suche des individuell passenden Produkts bietet ihnen das CRV-Trading-Tool auf dem onemarkets tradingdesk.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 12.09.2016 - 10.10.2016. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 11.10.2011 - 10.10.2016. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis/Knock-Out-Barrier in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DAX® Index HU5RQP 20,48 8.600 5,21 31.10.2016 DAX® Index HU5RRV 10,48 9.600 10,23 31.10.2016

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.10.2016; 19:25 Uhr

Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis/Knock-Out-Barriere in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DAX® Index HU51TN 20,74 12.700 5,12 31.10.2016 DAX® Index HU5RTV 10,73 11.700 9,87 31.10.2016

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.10.2016; 19:26 Uhr

Weitere Produkte auf den DAX® finden Sie unter: www.onemarkets.de/DAX

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Tagesausblick für 11.10.: DAX steigt über 10.600. ZEW im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).