NEW YORK (dpa-AFX) - Der erneute Sieg von Hillary Clinton im zweiten TV-Duell im Präsidentschaftswahlkampf hat an der Wall Street am Montag für gute Laune und steigende Kurse gesorgt. Auch stark steigende Ölpreise wirkten positiv. Der russische Staatspräsident Wladimir Putin hatte eine Beteiligung seines Landes an einer Förderbegrenzung signalisiert.

Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es bis zwei Stunden vor Handelsende um 0,58 Prozent auf 18 346,23 Punkte aufwärts. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,54 Prozent auf 2165,35 Punkte. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 gewann 0,75 Prozent auf 4901,04 Punkte.

Zu den Favoriten im Leitindex Dow gehörten die Papiere des Pharmakonzerns Merck & Co mit plus 1,8 Prozent. Das hauseigene Immun-Medikament Keytruda hatte laut dem US-Konzern in einer Lungenkrebsstudie erfolgreich abgeschnitten und für die Patienten die Gefahr des Fortschreitens der Erkrankung oder gar des Todes halbiert.

Die Papiere des Konkurrenten Bristol-Myers Squibb brachen derweil um gut 10 Prozent ein. Ihr Mittel Opdivo hatte die Erwartungen enttäuscht.

Auch ein weiterer Pharmawert zog das Interesse auf sich: Mylan schossen um 8,7 Prozent nach oben und profitierten damit von einem Vergleich mit der US-Regierung im Streit über die Abrechnung von staatlichen Leistungen. Laut Händlern empfahlen die Experten der Investmentbank Raymond James die Aktie nachdrücklich zum Kauf.

Aktien von Twitter setzten die Achterbahnfahrt der vergangenen Wochen derweil mit einem Minus von 13,5 Prozent fort. Der jüngsten Übernahmefantasie folgte nun die Ernüchterung: Einem Medienbericht zufolge haben inzwischen alle großen Kaufinteressenten abgewunken./ag/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0245 2016-10-10/20:20