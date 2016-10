Hongkong (ots/PRNewswire) -



Mumm Grand Cordon im Rahmen der FIA-Formel-E-Meisterschaft in Hong Kong erstmals in Asien enthüllt worden



Innerstädtische Kulissen können kaum spektakulärer sein als der Victoria-Hafen von Hongkong. Die besten Formel E fahrer sind auf einer schwierigen Rennstrecke gegeneinander angetreten, die in perfekterweise den wagenut von der Formel E und der Maison Mumm verkörpert, und das in einer vielseitigen und spannungs geladenen stadt wie Hong Kong. Seb Buemi hat das rennen gewonnen und seinen sieg mit Mumm Grand Cordon gefeiert.



Getreu seinem Motto: "Wagen. Gewinnen. Feiern." wurde Maison Mumm immer mit tollkühnen Herausforderungen und bahnbrechenden Unternehmungen in Verbindung gebracht ? bis zurück ins Jahr 1904, als es den Forscher Jean-Baptise Charcot bei seiner ersten französischen Arktisexpedition unterstützt. Seine Partnerschaft mit der Formel E ist die neuste in einer Reihe von hochkarätigen Sportsponsorenschaften wie im Pferderennsport der Melbourne Cup und das Kentucky Derby sowie im Segelsport die Jules Verne Trophy und der Admiral's Cup.



Mumm Grand Cordon ist das innovativste Design in der 189-jährigen Geschichte des Maison Mumm. Das unkonventionelle Design verzichtet auf ein Etikett auf der Vorderseite - stattdessen sind der Name G.H. Mumm und der charakteristische Adler des Hauses in Gold direkt auf das Glas gedruckt. Ein weiteres herausstechendes Merkmal des Designs ist die Form der Flasche, die eine ganze Reihe von Innovationen in der Champagnerproduktion erforderlich machte. Die vielleicht auffälligste Besonderheit von Mumm Grand Cordon ist jedoch die Neuinterpretation des berühmten Cordon Rouge, des roten Streifens, der in diesem Jahr seinen 140. Geburtstag feiert. Bei Mumm Grand Cordon wurde ein echtes rotes Band in das Glas eingearbeitet - ein Meisterwerk der Glasmacherkunst. Die Mumm Grand Cordon-Flasche wurde vom mehrfach preisgekrönten Designer Ross Lovegrove kreiert, mit dem Maison Mumm bereits bei einer Spezialedition eines Champagnersäbels zusammengearbeitet hat.



Am Tag hat Mumm Hunderte von Gästen im EMOTION Formula E Club begrüßt, wo sie ein spannendes Unterhaltungsprogramm erwartet haben. Zu den Höhepunkten zählen Rennsimulatoren, ein Mumm-Mixologie-Workshop und ein Fototermin.



Der Global Brand Director von Mumm, Louis De Fautereau, erklärte: "Das Formel-E-Rennen von Hongkong ist der perfekte feierliche Moment, um unsere neue "Mumm Grand Cordon"-Flasche für Asien zu enthüllen - Mumm ist ein Symbol für den Triumph mit einer langen Tradition des Feierns."



Mumm Grand Cordon wurde für Hongkong exklusiv auf einer glamourösen Party enthüllt, die von Maison Mumm im Dragon-i, einer der bekanntesten Lokalitäten in Hongkong, veranstaltet wurd. Es wurden mehr als 600 VIP-Gäste zu der Veranstaltung erwartet, bei der Alex Fong in einer wagemutigen Videoansprache zeigte, wie die Mumm Grand Cordon offiziell in Hongkong eintrifft. Als ein früherer Profisportler, der in seiner Schwimmkarriere oft die Grenzen des Möglichen verschoben hat, bevor er ins Unterhaltungsgeschäft gewechselt ist, verkörpert Alex Fong den Avantgarde-Geist von Mumm Champagner.



