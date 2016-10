Nach langem Ringen machen AfD und ABW ernst: Die beiden Fraktionen wollen jetzt im Stuttgarter Landtag wieder an einem Strang ziehen und sich gemeinsam ihrem Lieblingsthema widmen: Linksextremismus.

Die AfD und die von ihr abgespaltene Alternative für Baden-Württemberg (ABW) im Stuttgarter Landtag wollen an diesem Dienstag wieder zu einer Fraktion verschmelzen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Stuttgart am Montagabend aus Parteikreisen. Die AfD-Fraktion lud überdies am Montag die Presse zu einer gemeinsamen Pressekonferenz am Dienstagnachmittag (15.30 Uhr) ein. Zuvor wollen die insgesamt ...

