Kepler Cheuvreux hebt ProSiebenSat.1 auf 'Buy' - Ziel 45 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat ProSiebenSat.1 von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 45 Euro belassen. Das Kurspotenzial von rund 20 Prozent sowie die mögliche Beschleunigung im Kerngeschäft des Medienkonzerns im Schlussquartal sprechen laut dem Analysten Conor O'Shea für eine Kaufempfehlung. Das Chance/Risiko-Verhältnis der Papiere sei nach der zuletzt schwachen Kursentwicklung attraktiv, schrieb der Experte in einer Studie vom Montag.

HSBC hebt RWE auf 'Hold' und Ziel auf 15 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat RWE von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 13,50 auf 15,00 Euro angehoben. Die Aktie der kürzlich an die Börse gebrachten Ökostrom-Tochter Innogy dürfte das Papier des Mutterkonzerns positiv beeinflussen, schrieb Analyst Adam Dickens in einer Studie vom Montag. Ohne Innogy bleibe RWE aus fundamentaler Sicht aber unattraktiv.

Lampe senkt FMC auf 'Halten' - Ziel bleibt 80 Euro

DÜSSELDORF - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat FMC von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel auf 80 Euro belassen. Analyst Volker Braun begründete die Abstufung der Papiere des Dialyse-Spezialisten in einer Studie vom Montag mit dem fehlenden Kurspotenzial. In Erwartung einer normalisierten Gewinnentwicklung sehe er kurzfristig keinen Grund, das Kursziel nochmals höher anzusetzen. Er befürchtet, dass sich Investoren vorerst stärker auf die Risiken konzentrieren werden.

Lampe senkt KWS Saat auf 'Halten' - Ziel hoch auf 330 Euro

DÜSSELDORF - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat KWS Saat von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, das Kursziel aber von 310 auf 330 Euro angehoben. Während die Konkurrenz nach Zukäufen und Fusionen Ausschau halte, gehe der Saatguthersteller seinen eigenen Weg auf dem Wachstumspfad, schrieb Analyst Marc Gabriel in einer Studie vom Montag. Angesichts des Umfelds am globalen Agrarmarkt rechnet er aber mit nachlassender Wachstumsdynamik. Trotz des nach oben angepassten Kursziels sei das Aufwärtspotenzial bei den Aktien begrenzt.

HSBC startet Innogy mit 'Hold' - Ziel 39 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Innogy mit "Hold" und einem Kursziel von 39 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Adam Dickens hob in einer Studie vom Montag den defensiven Charakter der RWE-Ökostromtochter ebenso hervor wie die hohen Ausschüttungen. Die Attraktivität Rendite sei angesichts jüngst gestiegener Anleiherenditen aber längst keine Garantie.

Lampe hebt Ziel für Fresenius SE auf 74 Euro - 'Halten'

DÜSSELDORF - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat das Kursziel für Fresenius SE von 60 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Volker Braun passte seine Gewinnschätzungen für den Medizinkonzern in einer Studie vom Montag an eine erwartete bessere Gewinndynamik in 2017 an. Der Experte begründete dies mit dem Zukauf der spanischen Krankenhausgruppe Quirónsalud und der Rückkehr zu zweistelligem Gewinnwachstum bei Kabi. Im Kurs der Papiere sei all dies aber schon weitreichend eingepreist, argumentierte er für sein neutrales Votum.

Goldman senkt Ziel für Steinhoff NV auf 6,10 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Steinhoff NV nach dem Abschluss den Übernahmen von Mattress Firm und Poundland von 7,00 auf 6,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Abhilash Mohapatra erhöhte in einer Studie vom Montag zwar seine Schätzungen für den Möbel- und Einzelhändler, senkte das Kursziel aber wegen des erwarteten Barmittelzuflusses, der unter seinen vorherigen Annahmen liege. Grund dafür seien unter anderem gedämpfte Perspektiven bei Mattress Firm.

Lampe hebt Ziel für Deutsche Euroshop auf 47 Euro - 'Kaufen'

DÜSSELDORF - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat das Kursziel für Deutsche Euroshop nach der Beteiligung am Neunkirchener Saarpark-Center von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Durch den ersten Zukauf seit 2012 habe der auf Einkaufszentren spezialisierte Investor mittlerweile 20 Shopping-Center in seinem Portfolio, schrieb Analyst Georg Kanders in einer Studie vom Montag. Der Schritt habe positive Anpassungen an seinen Annahmen für das operative Ergebnis (Funds From Operations) zur Folge.

UBS hebt Ziel für Schaeffler auf 14,00 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schaeffler vor Zahlen von 13,50 auf 14,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Geschäftsergebnisse für die europäischen Autozulieferer und -hersteller im dritten Quartal dürften solide ausfallen, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer Branchenstudie vom Montag. Von Schaeffler erwarte er keine Überraschungen.

Deutsche Bank hebt Ziel für Wincor Nixdorf auf 74 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Wincor Nixdorf von 50 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der starken Kursentwicklung im letzten Jahr sei viel Aufwärtspotenzial bei den Papieren des Herstellers von Geldautomaten und Kassensystemen bereits aufgezehrt, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer Studie vom Montag. Operativ nehme Wincor aber eine überraschend starke Entwicklung, die ihn nochmals zu höheren Prognosen verleiteten. Er glaubt außerdem, dass Diebold nach der Übernahme auch an den übrigen 20 Prozent Interesse zeigen könnte.

