Karlsruhe (ots) - Der entscheidende Punkt aber ist ein anderer: Bei den Frauen, die in den USA 52 Prozent der Wählerschaft stellen, hat der Macho aus dem Trump Tower offenbar weiter an Boden verloren. Folgt man Blitzumfragen, dann glauben fast zwei Drittel der Wählerinnen, dass ihm es an Respekt vor Frauen mangelt. Wenn man bedenkt, dass auch Afroamerikaner und Latinos, gleich welchen Geschlechts, dem Tycoon die kalte Schulter zeigen, dann ist schwer zu erkennen, wo er die Mehrheiten holen will, um am 8. November zu gewinnen.



OTS: Badische Neueste Nachrichten newsroom: http://www.presseportal.de/nr/104277 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_104277.rss2



Pressekontakt: Badische Neueste Nachrichten Klaus Gaßner Telefon: +49 (0721) 789-0 redaktion.leitung@bnn.de