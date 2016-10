OFFICEFIRST Immobilien AG: geplanter Börsengang verschoben

10.10.2016 23:06

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

OFFICEFIRST Immobilien AG Bonn

Ad hoc Mitteilung gemäß Art. 17 Abs. 1 MAR

OFFICEFIRST Immobilien AG: geplanter Börsengang verschoben

Bonn, 10. Oktober 2016 - Die OFFICEFIRST Immobilien AG und ihre alleinige Aktionärin, die IVG Immobilien AG, haben beschlossen, den geplanten Börsengang der OFFICEFIRST Immobilien AG aufgrund negativer Marktentwicklungen insbesondere im Bereich der Immobilienunternehmen seit Beginn der Vermarktungsphase Anfang letzter Woche zu verschieben. Diese Entscheidung erfolgt trotz der im Rahmen der Investorengespräche erhaltenen, durchweg sehr positiven Resonanz zu Geschäftsmodell und Immobilienbestand der OFFICEFIRST-Gruppe.

Die Erstnotierung der Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse war ursprünglich für den 14. Oktober 2016 geplant. Die OFFICEFIRST Immobilien AG und die IVG Immobilien AG werden das Marktumfeld bezüglich eines möglichen Börsengangs weiter beobachten.

Bonn, den 10. Oktober 2016 OFFICEFIRST Immobilien AG Mitteilende Person: Herr Libor Vincent

Head of Communications & Investor Relations

T: +49 69 60 60 50 13 62 F: +49 69 60 60 50 23 62 M: +49 162 44 94 90 6 E: libor.vincent@officefirst.com

