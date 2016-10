Sandpiper Digital Payments AG: Veröffentlichung gemäß Art. 21 BEHG

St.Gallen, 10. Oktober 2016: Die SANDPIPER Digital Payments AG hat am 6. Oktober 2016 folgende Meldung gemäss Art. 20 BEHG erhalten:

Am 5. April 2013 wurden 4.050.000 Aktien der Sandpiper Digital Payments AG, das sind 3,92% bei 103.201.875 Aktien auf Virtue Trustees (Schweiz) Ltd., Treuhänder des The SF 2013 Trust, Wengistrasse 1, 8004, Zürich, übertragen und damit die Meldeschwelle von 3% überschritten.

Am 24. November 2014 betrug der Anteil des Virtue Trustees (Schweiz) Ltd., Treuhänder des The SF 2013 Trust, Wengistrasse 1, 8004, Zürich, 4.050.000 Aktien bzw. 2,68% an der Gesamtaktienanzahl von 151.294.892 der Sandpiper Digital Payments AG. Die Meldeschwelle von 3% wurde im Rahmen der Kapitalerhöhung der Gesellschaft unterschritten. Ansprechpartner des Virtue Trustees (Schweiz) Ltd., Treuhänder des The SF 2013 Trust, Wengistrasse 1, 8004, Zürich ist Frau Sonja Mayer, Tel. +41-(0)58-4505937.

Im Oktober 2016 beträgt die Gesamtaktienanzahl der SANDPIPER Digital Payments AG, ISIN: CH0033050961 / Valor: 3305096, 168.406.344 Inhaberaktien je CHF 0,10 Nennwert.

Ansprechpartner für die SANDPIPER Digital Payments AG und Offenlegungsmeldung ist: Volker Rofalski, Email: v.rofalski@sandpiper.ch, Fax: +41-44-783 80 40.

St. Gallen, 10. Oktober 2016

Über SANDPIPER Digital Payments AG: Die Sandpiper Digital Payments AG, www.sandpiper.ch, ist ein börsenkotiertes Unternehmen mit den Schwerpunkten innovative Zahlsysteme, Lösungen für Marketing und Kundenbindung und Informatik Dienstleistungen.

Contact: Volker Rofalski; Tel: +41-44-78380 30; Fax: +41-44-78380 40; website: www.sandpiper.ch

