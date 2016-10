Die QNB Group, die führende Bank im Nahen und Mittleren Osten und Afrika (MEA), hat ihre Ergebnisse für den zum 30. September 2016 zu Ende gegangenen Neunmonatszeitraum bekannt gegeben.

Im zum 30. September 2016 zu Ende gegangenen Neunmonatszeitraum betrug der Nettogewinn 9,7 Milliarden Katar-Riyal (2,7 Milliarden US-Dollar), ein Anstieg um 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Gesamtwert des Betriebsvermögens stieg gegenüber September 2015 um 37 Prozent auf 713 Milliarden Katar-Riyal (196 Milliarden US-Dollar), den höchsten von der Gruppe je erreichten Wert.

Im Laufe des Jahres schloss die QNB Group die Übernahme eines Anteils von 99,88 Prozent an der Finansbank A.S. (Türkei) ab.

Das Wachstum bei den Aktiva war das Ergebnis einer Wachstumsrate von 38 Prozent bei Darlehen und Vorschüssen, die insgesamt ein Volumen von 507 Milliarden Katar-Riyal (139 Milliarden US-Dollar) erreichten. Gleichzeitig konnte die QNB Group die Kundenfinanzierung um 31 Prozent auf 501 Milliarden Katar-Riyal (138 Milliarden US-Dollar) steigern. Dadurch erreichte das Kredit-Einlagen-Verhältnis der Gruppe 101,3 Prozent.

Die vorsichtige Kostenkontrollpolitik der Unternehmensgruppe und ihre hohe Ertragskraft ermöglichten es ihr, ihre Effizienzkennzahl (Verhältnis von Aufwand zu Ertrag) von 30 Prozent aufrechtzuerhalten, womit sie unter den Finanzinstituten der Region eine der besten Effizienzkennzahlen aufweist.

Die Unternehmensgruppe konnte das Verhältnis der notleidenden Darlehen zu den Bruttodarlehen bei 1,8 Prozent halten; dieser Wert gilt bei Großbanken im Nahen und Mittleren Osten und Afrika als einer der niedrigsten, was die hohe Qualität des Kreditportfolios der Gruppe sowie das effektive Management des Kreditrisikos widerspiegelt. Dank der konservativen Rückstellungspolitik der Unternehmensgruppe stieg der Deckungsgrad zum 30. September 2016 auf 130 Prozent.

Das Gesamteigenkapital stieg zum 30. September 2016 gegenüber September 2015 um 26 Prozent auf 76 Milliarden Katar-Riyal (21 Milliarden US-Dollar). Die Ergebnisse je Aktie kamen im Vergleich zu 10,4 Katar-Riyal im September 2015 auf 11,5 Katar-Riyal (3,2 US-Dollar).

Die Eigenkapitalquote (Capital Adequacy Ratio, CAR), die gemäß den Anforderungen der Katarischen Zentralbank und Basel III berechnet wurde, lag zum 30. September 2016 bei 14,3 Prozent höher als die Auflagen der Katarischen Zentralbank und des Basler Komitees.

Nach Abschluss der Übernahme der Finansbank konnte die QNB Group ihre Position als größtes Finanzinstitut in der Region MEA festigen. Dies ist ein Ergebnis der starken Finanzposition der QNB Group, der hohen Qualität ihrer Aktiva und der führenden Position in der Finanzbranche.

Basierend auf der anhaltenden starken Leistung der Gruppe und ihrer expandierenden internationalen Präsenz hat QNB ihre Position als wertvollste Bankmarke im Nahen und Mittleren Osten und Afrika verteidigt. Damit wird die Position von QNB als führendem Finanzinstitut im Nahen und Mittleren Osten und Afrika wie auch der inhärente Wert der QNB-Marke weiter anerkannt.

Die QNB Group ist durch ihre Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 30 Ländern und auf drei Kontinenten präsent und bietet ein umfassendes Angebot an Produkten und Dienstleistungen an. Die QNB Group hat über 27.300 Mitarbeiter, die mehr als 20 Millionen Kunden an 1.200 Standorten und 4.300 Geldautomaten betreuen.

