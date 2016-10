Der Innenminister von NRW hat den Gastarbeitern in Deutschland vorgeworfen, nach ihrer Arbeitszeit weiter in Deutschland geblieben zu sein. Diese pauschale Diffamierung ist nicht nur inhuman, sondern falsch: Die Leistungen etwa der Deutsch-Türken für Deutschland sind erheblich.

Im Zuge einer Wirtschaftskrise werden immer Sündenböcke gesucht. Ausländer eignen sich dazu ebenso wie ethnische Minderheiten. Das Konzept ist so alt wie die Politik selbst. Eine neue, ausgesprochen unangenehme Variante erhält der Einsatz von Ressentiments in Deutschland durch die seit dem Putsch in der Türkei stark gestiegenen politischen Diffamierungen der Deutsch-Türken. Schon wenige Tage nach dem Putsch warnte die CDU in Person ihres Generalsekretärs Peter Tauber die Türken in Deutschland, dass sie sich trotz des Putsch-Versuchs nicht außerhalb der deutschen Rechtsordnung bewegen dürften. Angela Merkel legte wenige Tage später nach. Sie forderte von den Deutsch-Türken "Loyalität" zu Deutschland. Einige Tage später ruderte die Kanzlerin zurück, und man hätte denken können, dass die Sache damit erledigt ist. Doch offenbar steckt hinter der Diskriminierung Methode. Vermutlich fürchten CDU und SPD die AfD so sehr, dass sie die AfD nun im Bereich der ...

