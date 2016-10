Freshuelva hat für die drei Tage, an denen die Obst- und Gemüsehandelsmesse Fruit Attraction stattfand, eine "sehr positive" Bilanz wegen der großen Zahl an Personen auf dieser bedeutenden nationalen Veranstaltung des Sektors gezogen, betonte der Präsident von Freshuelva, Alberto Garracho. Bildquelle: Shutterstock.com Er sagte, die Teilnahme an der achten...

Den vollständigen Artikel lesen ...