Im Herbst ist die reichhaltige Farbpalette des Tomatensortiments besonders willkommen, um ein bisschen Peps in die Auslagen zu bringen. Gerne wird der Verbraucher sie bei sonnigem Wetter roh in Snacks oder Salaten verzehren und wenn's etwas kühler wird, sind die gekochten Varianten köstlich in Gemüsegratins, Lasagnes, als Sauce auf Pizza oder zu Nudelgerichten…...

Den vollständigen Artikel lesen ...