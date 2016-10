FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 17. Oktober:

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: BoJ Leistungsbilanz 08/16 01:50 J: Handelsbilanz 08/16 10:00 D: ifo, Insee, Istat Konjunkturprognose

DIENSTAG, DEN 11. OKTOBER 2016

11:00 D: ZEW-Konjunkturerwartungen 10/16

13:00 D: Deutsche Lufthansa Verkehrszahlen 09/16 13:30 CH: Swiss Verkehrszahlen 09/16 22:00 USA: Alcoa Q3-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Wacker Chemie Capital Markets Day GB: Old Mutual Plc Capital Markets Day

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Pk easyJet zu Zukunftsplänen für Schönefeld u.a. mit Karsten Mühlenfeld, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg, Berlin 09:45 D: Sparkassen-Kommunalforum zum Thema "Integration - Chance und Herausforderung für Städte und Gemeinden" Redner: Sparkassenverbands-Präsident Peter Schneider, Sozialminister Manfred Lucha (Grüne), Porsche-Betriebsratschef Uwe Hück und der Präsident von Baden-Württembergs Industrie- und Handelskammertag (BWIHK),

Peter Kulitz. Baden-Baden 10:00 EU: Treffen der EU-Finanzminister

Neben dem Stabilitäts- und Wachstumspakt steht unter anderem die Finanzierung des internationalen Klimaschutzes auf der Tagesordnung. 12:00 D: Pressegespräch Microsoft zur Eröffnung der neuen Deutschland-Zentrale 17:00 h offizielle Eröffnungsfeier, München 15:00 D: Pk nach Sitzung Aufsichtsrat von Vattenfall u.a. Information über unternehmerische Entscheidungen und Nachfolge für Vorstandsleitung nach Wechsel von Hartmuth Zeiß in den Aufsichtsrat, Cottbus F: Die Internationale Energieagentur (IEA) stellt ihren monatlichen Öl-Marktbericht vor

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: Maschinenaufträge 08/16 07:00 D: Cropenergies Q2-Zahlen 08:00 D: Großhandelspreise 09/16

MITTWOCH, DEN 12. OKTOBER 2016

08:45 F: Verbraucherpreise 09/16 (endgültig)

11:00 CH: CS ZEW-Indikator 10/16 11:00 EU: Industrieproduktion 08/16

11:00 D: Bundesverband Öffentlicher Banken (VÖB) Zinsprognose-Pk, Frankfurt 20:00 USA: Fed Sitzungsprotokoll 20./21.9.16

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Ahlers Q3-Zahlen D: BayWa Capital Markets Day

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Eröffnung der neuen Terminals 2 und 3 am DHL Hub Leipzig, Schkeuditz 09:30 D: Online-Pk mit Vorstellung des "Wohnungsmarktberichtes Ostdeutschland" der TAG Immobilien AG, Berlin 10:00 D: Pk des Beratungsunternehmens Willis Towers Watson zu Studien über Mitarbeitermotivation aus Unternehmer- und Arbeitnehmersicht, Ffm. 10:00 D: Bundesverfassungsgericht verhandelt über mehrere Eilanträge gegen das Freihandelsabkommen Ceta der EU mit Kanada, Karlsruhe 10:00 D: BGH verhandelt über Revision der Staatsanwaltschaft gegen Freisprüche für den Vorstand der HSH Nordbank vom Juli 2014, Leipzig 10:30 D: Pk Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln) zur Wirkung des demografischen Wandels auf die Steuereinnahmen in Deutschland, Berlin 11:00 D: Beratungsunternehmen Kirchhoff Consult veröffentlicht eine Untersuchung zur Nachhaltigkeit der 30 Dax-Konzerne Bewertet wurden unter anderem die Kategorien Umwelt, Gesellschaft, Mitarbeiter 11:00 D: BGH klärt Streit um im Internet gekauften Katalysator - Wie weit reicht das Widerrufsrecht?, Stuttgart 12:00 D: Ärger beim Gebrauchtwagen-Kauf - BGH verhandelt Streitfall Der Kläger will einen gebrauchten BMW zurückgeben, der nach knapp fünf Monaten und etwa 13 000 gefahrenen Kilometern massive Probleme mit der Automatik hatte. Unklar ist, ob das Auto schon beim Kauf mangelhaft war und wer das beweisen muss, Karlsruhe

TERMINE MIT ZEITANGABE 04:00 CHN: Handelsbilanz 09/16 07:00 D: Fraport Verkehrszahlen 09/16 07:00 D: Südzucker Halbjahreszahlen (endgültig) 08:00 GB: Sky Q1-Zahlen

DONNERSTAG, DEN 13. OKTOBER 2016

08:00 D: Verbraucherpreise 09/16 (endgültig) 08:00 NL: Unilever Q3-Zahlen 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Im- und Exportpreise 09/16 17:00 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: ProSiebenSat1 Capital Markets Day D: Merck KGaA Capital Markets Day D: CompuGroup Investoren- und Analystentreffen F: Casino Q3 Umsatz

SONSTIGE TERMINE D: Sondersitzung des Bahn-Aufsichtsrats zu Stuttgart 21, Berlin

10:00 LU: Treffen der europäischen Innenminister Es geht vor allem um Migration, u.a. EU-Grenz- und Küstenwache,

Flüchtlingsansiedlung und -umverteilung in Europa, Zusammenarbeit mit Herkunftsländern. 11:00 D: Mündliche Verhandlung im Prozess eines Autobesitzers gegen VW als Hersteller im Zuge des VW-Abgasskandals, Braunschweig 11:00 D: Aachener Süßwarenhersteller Lambertz mit Bilanz und Ausblick auf das laufende Herbst- und Weihnachtsgeschäft 11:00 D: Globus-Gruppe, Jahres-Pk, Saarbrücken

TERMINE MIT ZEITANGABE 03:30 CHN: Verbraucherpreise 09/16 08:00 EU: Acea Kfz-Neuzulassungen 09/16 08:00 D: Insolvenzen 07/16 09:00 E: Verbraucherpreise 09/16

FREITAG, DEN 14. OKTOBER 2016

11:00 I: Verbraucherpreise 09/16 (endgültig)

11:00 EU: Handelsbilanz 08/16 12:40 USA: JPMorgan Chase Q3-Zahlen 14:00 USA: Citigroup Q3-Zahlen 14:00 USA: Wells Fargo Q3-Zahlen 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 09/16 14:30 USA: Erzeugerpreise 09/16 15:00 B: Handelsbilanz 08/16

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/16 (1. Umfrage) 16:00 USA: Lagerbestände 08/16 19:30 USA: Rede von Fed-Chefin Yellen auf der Boston Fed Konferenz

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: VW Auslieferungen Marke + Konzern 09/16 EU: Moody's Ratingergebnis Griechenland, Tschechien, Spanien EU: Fitch Ratingergebnis Tschechien, Luxemburg EU: S&P Ratingergebnis Malta

SONSTIGE TERMINE 11:00 D: Mündliche Verhandlung im Prozess eines Autobesitzers gegen VW als Hersteller im Zuge des VW-Abgasskandals, Hannover

MONTAG, DEN 17. OKTOBER 2016

TERMINE MIT ZEITANGABE 06:30 J: Industrieproduktion 08/16 (endgültig) 10:00 I: Handelsbilanz 08/16 11:00 EU: Verbraucherpreise 09/16 (endgültig)

12:45 USA: Bank of America Q3-Zahlen 13:30 USA: Hasbro Q3-Zahlen 14:30 USA: Empire State Index 10/16 15:15 USA: Industrieproduktion 09/16 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 09/16 22:00 USA: IBM Q3-Zahlen 22:05 USA: Netflix Q3-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Ernst & Young stellt Studie zum Vertrauen der Kunden in die Banken vor. Befragt wurden für den Global Consumer Banking Survey 52 000 Bankkunden weltweit - davon 2000 in Deutschland

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ. /bwi

AXC0019 2016-10-11/06:05