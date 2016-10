Es passieren Ungeheuerlichkeiten - und dennoch herrscht Schweigen. Bei den einen ist es Resignation, bei den anderen Angst vor der unbequemen Wirklichkeit.

Es gibt Tage, da fehlen einem die Worte. Es gibt Tage, an denen man das Gefühl hat, alles bereits gesagt zu haben. Es gibt Tage, da möchte man nicht recht gehabt haben. Heute ist so ein Tag - und wenn es diese Kolumne nicht gäbe, hätte ich mich am liebsten auf einen langen Waldspaziergang gemacht. Deutschland in Herbstfarben: was könnte schöner sein?

"Bunt" jedenfalls wäre dafür der falsche Begriff.

Ein syrischer "Flüchtling", den man besser Migrant oder Einwanderer nennen sollte, sammelt Sprengstoff, der für einen größeren Anschlag geeignet ist. In Chemnitz, einer Stadt in Dunkeldeutschland, das dem Generalverdacht unterliegt, Hort dumpfdeutscher Rechtsradikaler zu sein. Gefasst wird er nicht von der Polizei, die mit großem Aufgebot nach ihm gefahndet hat und der er bereits einmal entkommen ist, sondern von Landsleuten in Leipzig, die ihn fertig verschnürt den Ordnungskräften übergeben.

Eine Sternstunde der deutschen Sicherheitsorgane? Eher nicht.

Generalverdacht gegen Syrer? Ganz offenkundig auch nicht.

War derlei vorhersehbar? Aber sicher doch. Alle, die im vergangenen Jahr vor den Folgen von Angela Merkels Politik der offenen Grenzen gewarnt haben, dürften sich bestätigt sehen: natürlich haben Menschen die Chance genutzt, die sich ihnen damit bot - und zwar nicht nur jene, die gemeint ...

Den vollständigen Artikel lesen ...