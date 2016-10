Der Bund-Future gestern nochmals schwächer. Bei niedrigeren Umsätzen bildete sich eine lange schwarze Kerze mit Test der unteren Dreiecksbegrenzung im FGBL. Die zehnjährigen Bundesanleihen über der Null-Linie. Zwar gingen am kurzen Ende die Renditen auf ein Rekordtief. So wurden die sechsmonatigen Geldmarktpapiere in einer Auktion mit -0,7169% verteilt, ...

