Der Ölpreis der Sorte Brent Crude setzte nach dem Ausbruch aus dem Dreieck nach oben seine ansteigende Tendenz fort und stieg in der Spitze um weitere sechs Prozent an. Wer mit einem Mini Future Long auf einen steigenden Ölpreis gesetzt hatte, sieht diesen bereits zweistellig im Gewinn.

Es war ein etwas längerer Text, in dem wir Gründe für ein Ansteigen des Ölpreises der Sorte Brent Crude dargelegt hatten. Denn es sind derzeit gleich mehrere Faktoren, die steigenden Notierungen in die Karten spielen. Eine davon ist die in den letzten Tagen noch einmal konkreter gewordene Aussicht auf eine tatsächliche Begrenzung der Fördermenge. Auch charttechnisch war der Weg für steigende Notierungen vorbereitet. Zuvor hatte der Ölpreis eine Dreiecksformation gebildet und dann die obere, fallende Begrenzung überschritten, was ein hinreichendes Signal für einen möglichen Ausbruch aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...