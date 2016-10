Samsung stoppt den Verkauf seines Smartphone-Flaggschiffs Galaxy Note 7. Seine Kunden rief der Weltmarktführer zudem heute auf, das Mobilfunktelefon vorsichtshalber abzuschalten und nicht mehr zu benutzen. Der Verkaufsstopp gilt bis auf weiteres weltweit. Auch werden vorerst keine Geräte mehr durch andere Handys vom selben Typ ausgetauscht. Stattdessen können Kunden andere Modelle als Ersatz wählen oder ihr Geld erstattet bekommen. Medienberichten zufolge reagieren die Südkoreaner damit darauf, dass auch ein wegen Brandgefahr schon ausgetauschtes Exemplar vergangene Woche an Bord eines Flugzeugs Feuer fing. Führende Fluggesellschaften bekräftigten, dass die Benutzung des Handys an Bord verboten bleibt. Die US-Flugaufsicht empfahl Flugreisenden, Note 7-Ersatzgeräte auszuschalten und wegen des Brandrisikos auch nicht zusammen mit dem Gepäck aufzugeben.



Samsung teilte mit, gemeinsam mit den Aufsichtsbehörden das Problem zu untersuchen. Die Südkoreaner äußerten sich nicht dazu, ob sie planen, den Verkauf des Note 7 permanent zu stoppen oder ob sie die Brandursache herausgefunden haben. Samsung überprüft diverse Aspekte. Dazu zählen Akkus, aber auch anderen möglichen Brand-Ursachen wird nachgegangen.



Experten gehen davon aus, dass das neue Handy nunmehr bereits Geschichte sein könnte. Das Ganze hat den Markennamen Note 7 wahrscheinlich umgebracht. Wer weiß, ob man überhaupt die Erlaubnis bekommt, es noch einmal herauszubringen. Bis das Problem geklärt ist, steht wohl bereits die Markteinführung des Galaxy S8 an.



Eigentlich sah sich Samsung mit dem Note 7 auf gutem Wege, Apple auszustechen. Während bei dem US-Konzern zuletzt der iPhone-Absatz sank und die Gewinne wegbrachen, klingelten bei den Asiaten die Kassen. Am 2. September aber, nur zwei Wochen nach dem Verkaufsstart des neuen Geräts, rief Samsung alle 2,5 Mio. bis dahin schon ausgelieferten Note 7 zurück. Zuvor waren im Internet Bilder von verschmorten Handys zu sehen gewesen, Medien hatten von Explosionsgefahr bei den Geräten berichtet. Ursache waren offenbar die Akkus. Vor wenigen Tagen musste dann in den USA ein startbereites Flugzeug wegen eines qualmenden Note 7 geräumt werden, das den Besitzern zufolge bereits von Samsung ausgetauscht worden war.



Samsung ist laut Branchendienst IDC Smartphone-Marktführer vor Apple: Den Daten zufolge wurden weltweit im zweiten Quartal knapp 345 Mio. Geräte abgesetzt, davon entfielen 22,8 % auf die Südkoreaner und 11,7 % auf die Amerikaner. Auf Rang drei liegt Huawei aus China mit 9,3 %.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info