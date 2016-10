Stäfa (awp) - Der Hörgerätehersteller Sonova hat Christophe Fond per 1. Februar 2017 zum Group Vice President Retail ernannt. Er übernimmt in dieser Funktion die Leitung des globalen Retailgeschäfts und wird auch Mitglied der Geschäftsleitung, wie Sonova am Dienstag mitteilt. Er berichtet direkt an CEO Lukas Braunschweiler. ...

