In den ersten Handelsstunden der neuen Woche zeigte sich der DAX zunächst volatil. Aber nachdem er in der zweiten Handelsstunde ein Tagestief bei 10.455 Punkten markierte, ging es im Laufe des Tages deutlich aufwärts. Am Ende schloss der Deutsche Leitindex 1,26 Prozent fester bei 10.624 Punkten. Ob man jetzt wieder mit dem Traden anfangen sollte, erfahren Sie von Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Der DAX-Experte analysiert das aktuelle Umfeld beim Deutschen Leitindex und erläutert wichtige Marken und Widerstände.