Die Wertpapierexperten von Barclays bekräftigen im Rahmen einer Sektorstudie zu europäischen Ölwerten ihre Verkaufsempfehlung "Underweight" für die Wertpapiere des heimischen Energieriesen OMV. Das Kursziel für die Aktien bleibt bei 27,00 Euro.

Das Experten Team rund um Lydia Rainforth sieht vor allem ein eingeschränktes Wachstumspotenzial als Grund für eine negative Entwicklung des Unternehmens. Die Kurzanalyse hebt auch eine mögliche 20-prozentige Dividendenkürzung hervor.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten 2,29 Euro für 2016, sowie 1,86 bzw. 2,05 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,00 Euro. Auch in den kommenden zwei Geschäftsperioden soll die Dividende bei 1,00 Euro bleiben.

Am Dienstagvormittag notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,95 Prozent bei 26,50 Euro.

ISIN: AT0000743059