Vor zwei Jahren wurde Ilham Tohti in China zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Er hatte sich für die Rechte der uigurischen Minderheit stark gemacht. Für seinen Mut wird er nun ausgezeichnet - in Europa.

Der in China inhaftierte Bürgerrechtler Ilham Tohti erhält den Martin-Ennals-Preis, der als eine Art "Nobelpreis für Menschenrechte" gilt. Tohti werde ausgezeichnet, weil er sich seit über 20 Jahren friedlich für die Rechte der muslimischen Minderheit der Uiguren im Westen Chinas einsetze, teilte die Martin-Ennals-Stiftung am Dienstag in Genf mit. Der 46-Jährige habe den "Dialog und das Verständnis" zwischen Uiguren und Chinesen gefördert und dabei "große persönliche Risiken" auf sich genommen.

Der Bürgerrechtler und Wirtschaftsprofessor war 2014 in einem von westlichen Regierungen und Menschenrechtsorganisationen scharf kritisierten Prozess wegen ...

