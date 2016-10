Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist verhalten in den Dienstagshandel gestartet. Der Leitindex SMI wird insbesondere von den Schwergewichten und Finanztiteln leicht im Minus gehalten. Nachdem am Vortag noch eine Reihe von Faktoren die Marktstimmung gestützt hatten, fehle es nun an positiven Indikationen, heisst es. Die Anleger würden auf richtungsweisende Impulse warten und sich vor dem Auftakt der Berichtssaison zum dritten Quartal nicht allzu sehr exponieren, heisst es im Handel.

Die Vorgaben aus den USA waren leicht negativ. Die Wall Street konnte den Schwung durch die höheren Ölpreisnotierungen nicht bis zum Handelsende aufrechterhalten, und die US-Indizes schlossen somit im Vergleich zum Europa-Schluss etwas tiefer. In Asien zeigte sich der Nikkei nach Konjunkturdaten und dem gestrigen Feiertag freundlich, China und Korea, letzere vor allem belastet durch Samsung, verbuchten Abgaben. Am Nachmittag läutet traditionell als erstes Unternehmen Alcoa die US-Quartalsberichtssaison ein. Die Zahlen des konjunkturabhängigen Aluminiumproduzenten gelten gleichzeitig als Indikator für die Verfassung der US-Wirtschaft.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr 0,09% tiefer bei 8'165,25 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt hingegen 0,11% auf 1'252,93 Punkte hinzu, und der breite Swiss Performance ...

