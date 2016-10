Um 10: DAX noch unentschlossen - Warten auf gute Zahlen

In Sachen Geldpolitik gibt es nicht viel Neues und bis zum möglichen nächsten Zinserhöhungstermin in den USA im Dezember ist es noch etwas hin. Was die US-Präsidentschaft angeht, liegt aktuell Hillary Clinton vorn und Donald Trump bliebe in diesem Fall der Börse erspart. Diese beiden Themen liefern aktuell keine neuen Impulse.

So konzentrieren sich die Anleger zur Abwechslung mal auf das, was für die Börse eigentlich am Wichtigsten sein sollte, die Unternehmensergebnisse. Und da eröffnet heute der Aluminiumkonzern Alcoa ausnahmsweise schon vor Börsenstart an der Wall Street die Berichtssaison in den USA. In der größten Volkswirtschaft waren die letzten Makrodaten eher durchwachsen. Bleibt also abzuwarten, wie sich die Unternehmen in diesem Fahrwasser im dritten Quartal geschlagen haben. Die Erwartungen der Investoren halten sich auch deshalb in Grenzen. Somit ist aber das Potenzial für positive Überraschungen und steigende Kurse etwas größer als das Risiko enttäuscht zu werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...