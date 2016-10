WILEX AG erhält Gesellschafterdarlehen im Rahmen einer bestehenden Finanzierungszusage

WILEX AG / Schlagwort(e): Finanzierung

11.10.2016 10:34

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Ad Hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

WILEX AG erhält Gesellschafterdarlehen im Rahmen einer bestehenden Finanzierungszusage

München, 11. Oktober 2016 - Die WILEX AG (ISIN DE000A11QVV0 / WL6 / FWB) hat heute mit ihrer Hauptaktionärin dievini Hopp Biotech holding GmbH & Co. KG, Walldorf (dievini) einen Darlehensvertrag mit Rangrücktritt in Höhe von 3,7 Mio. Euro abgeschlossen. Die Höhe des Darlehens entspricht dem noch verbliebenen Betrag aus der Finanzierungszusage vom November 2015 über 10 Mio. Euro, die die Finanzierungsreichweite des Unternehmens bis ins zweite Quartal 2017 sicherstellt. Teile davon wurden im Zuge von Kapitalerhöhungen im Dezember 2015 und April 2016 in das Unternehmen investiert.

Das Darlehen hat eine unbegrenzte Laufzeit, ist unbesichert, wird mit 6 % p.a. verzinst und kann von der WILEX AG nach plangemäßem Bedarf abgerufen werden. Der Darlehensgeber ist berechtigt, sein Darlehen unter bestimmten Voraussetzungen zu kündigen. In diesem Fall ist das Darlehen innerhalb eines Monats zur Rückzahlung fällig. dievini kann anstatt einer Rückzahlung des Darlehens den Darlehensrückzahlungsanspruch im Rahmen einer Kapitalerhöhung als Sacheinlage einbringen.

+++ Ende der Ad-Hoc-Mitteilung +++

Über WILEX Die WILEX AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das als Konzernmutter Holdingaufgaben wahrnimmt. Der Fokus der Forschung und Entwicklung liegt auf dem operativen Geschäft der Tochtergesellschaft Heidelberg Pharma GmbH in Ladenburg, die vor allem die innovative ADC-Plattformtechnologie basierend auf dem Wirkstoff Amanitin (ATAC-Technologie) weiterentwickelt und präklinische Serviceleistungen in den Bereichen Wirkstoffforschung und -entwicklung anbietet. WILEX verfügt über diagnostische und therapeutische Phase III-Produktkandidaten, die zur Auslizenzierung an externe Partner zur Verfügung stehen. WILEX ist notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse: ISIN DE000A11QVV0 / WKN A11QVV / Symbol WL6. Weitere Informationen unter http://www.wilex.com/.

Kontakt IR/PR-Unterstützung WILEX AG MC Services AG Sylvia Wimmer Katja Arnold (CIRO) Corporate Communications Executive Director & Partner Tel.: +49 (0)89-41 31 38-29 Tel.: +49-89-210 228-40 E-Mail: investors[at]wilex.com Mobil: +49 160 9360 3022 Grillparzerstr. 18, 81675 E-Mail: katja.arnold[at]mc-services.eu München

Dieser Text enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf den Geschäftsbereich der Gesellschaft beziehen und die sich durch den Gebrauch von zukunftsgerichteter Terminologie wie etwa "schätzt", "glaubt", "erwartet", "könnte", "wird", "sollte", "zukünftig", "möglich" oder ähnliche Ausdrücke oder durch eine allgemeine Darstellung der Strategie, der Pläne und der Absichten der Gesellschaft auszeichnen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die bewirken könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse des Geschäftsbetriebes, die Finanzlage, die Ertragslage, die Errungenschaften oder auch die Ergebnisse des Sektors erheblich von jeglichen zukünftigen Ergebnissen, Erträgen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder vorausgesetzt werden. Angesichts dieser Unwägbarkeiten, werden mögliche Investoren und Partner davor gewarnt, übermäßiges Vertrauen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen widerzuspiegeln.

11.10.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: WILEX AG Grillparzerstr. 18 81675 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 41 31 38 - 0 Fax: +49 (0)89 41 31 38 - 99 E-Mail: info@wilex.com Internet: www.wilex.com ISIN: DE000A11QVV0 WKN: A11QVV

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

ISIN DE000A11QVV0

AXC0065 2016-10-11/10:35