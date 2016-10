Die Analysten von SMC-Research halten die Jahresprognose von Daldrup & Söhne nach der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen für gut erreichbar. Auch bei den eigenen Kraftwerksprojekten gebe es Fortschritte, die Anlage in Landau könne bald den Betrieb aufnehmen, wenn die Abschlussprüfung erfolgreich verlaufe. Der Start der Stromproduktion am Geothermiekraftwerk in Taufkirchen verschiebe sich hingegen ins nächste Jahr. Die Aktie bleibe in Summe eine Halteposition.

Daldrup & Söhne befindet sich aus Sicht von SMC-Research auf einem guten Weg, um die Jahresprognose für 2016 zu erfüllen. Dank der Abarbeitung mehrerer Großaufträge habe die Gesamtleistung im ersten Halbjahr bereits um 89,4 Prozent auf 21 Mio. Euro gesteigert werden können, dabei sei ein EBIT von 0,69 Mio. Euro erwirtschaftet worden, korrespondierend mit einer Marge von 3,3 Prozent.

Im Gesamtjahr sollen Gesamtleistung und EBIT-Marge bei 33 Mio. Euro bzw. 2 bis 5 Prozent liegen, das sollte nach Meinung der Analysten bei einem planmäßigen Verlauf der Bohrprojekte gut erreichbar sein. Auch die weiteren Perspektiven im Bohrgeschäft seien gut, das Management spreche von zahlreichen neuen Planungen und Ausschreibungen und rechne mit der Akquise weiterer Großaufträge.

Auch hinsichtlich der eigenen Kraftwerke gebe es Fortschritte. Die Anlage in Landau könnte in naher Zukunft laut SMC-Research wieder den Betrieb aufnehmen, wenn eine finale Prüfung erfolgreich abgeschlossen werden könne. Die Inbetriebnahme der Stromproduktion in Taufkirchen verschiebe sich allerdings ins nächste Jahr. Der Lieferant habe die Mängel am Wärmetauscher nicht beheben können, so dass nun auf einen anderen Anbieter zurückgegriffen werde.

Das Researchhaus hat die Schätzung für 2016, die eine Gesamtleistung von 35,2 Mio. Euro und ein EBIT von 1,0 Mio. Euro vorsieht, unverändert gelassen, die erwarteten Beiträge aus dem Kraftwerksbetrieb für 2017 und 2018 aus Vorsichtsgründen aber reduziert. Das langfristige Modellgerüst sei unverändert geblieben, der Einfluss der Anpassungen auf den fairen Wert sei geringfügig gewesen. Daher bestätigen die Analysten das Kursziel von 12,15 Euro. Bis zur Aufnahme des Regelbetriebs in Taufkirchen bleibe das Urteil wegen der damit verbundenen Unsicherheit weiterhin "Hold".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2016/10/2016-10-11-SMC-Update-Daldrup_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.