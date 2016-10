Hausbesitzer oder auch Wohnungseigentümer können sich wegen Unwirtschaftlichkeit von den vom Gesetzgeber vorgegebenen Maßnahmen befreien. Mieter aber müssen zahlen.

Wozu diese 2002 eingeführte und immer wieder novellierte Verordnung? Jeder Haus- und Wohnungsbesitzer und jeder Mieter will doch schon aus Eigennutz Energie einsparen, jeder Architekt wird dem Bauherren auch auf diesem Spezialgebiet verantwortungsvolle Bauausführung gewährleisten, zu der er ohnehin verpflichtet ist. Die gesamte Energieeinsparverordnung mit den dazu gehörenden DIN-Normen und VDI-Richtlinien ist ein für Normalbürger unüberschaubares Machwerk.

Dämmung ist unangebracht, wo sie im Gebäudebestand voraussehbarunwirtschaftlich ist und sich die Investitionen dafür nicht in einem vertretbaren Zeitrahmen amortisieren. In der Heizkostenverordnung und in Urteilen der Gerichte sind zehn Jahre als Richtwert angesetzt. Innerhalb dieser zehn Jahre soll sich die Investition rechnen. Der Zeitrahmen ist in Ordnung. Mir ist leider nur kein ...

