Liebe Leser,

am Freitag gab es bei der Paion-Aktie Sternstunden zu beobachten. Es brauchte hier wahrlich keine neuen Meldungen, damit es für den Pharmariesen spürbar bergauf ging. Aber so ganz von ungefähr kommt die positive Stimmung, die sich nun auch am Montag fortsetzt, nicht. Es ist nach wie vor die Spannung auf den 18. Oktober.

Erwartet uns ein glorreicher Tag?

Der Aachener Konzern wird hier nämlich in den USA die Resultate einer klinischen Testreihe mit dem Narkosemittel ...

