Lieber Leser,

nach einer Wahnsinnsrally mit Kursgewinnen von knapp 210 Prozent in den ersten 6 Monaten ist beim kanadischen Minenbetreiber Barrick Gold in den letzten Wochen etwas Tristesse eingekehrt. Seit Mitte August büßte die Aktie knapp 30 Prozent ihres Wertes ein, allein in der letzten Woche betrugen die Verluste fast 12 Prozent. Nun werden sich viele Anleger die Frage stellen, wo die Reise hingehen wird? Handelt es sich nur um eine vorübergehende Durststrecke oder ist die Gold-Hausse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...