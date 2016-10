Baden-Baden (ots) -



Ob Creme, Shampoo, Duschgel, Bodylotion oder Puder und Mascara - wir pflegen uns täglich, wollen uns verwöhnen und tragen verschiedenste Mittel auf unsere Haut auf, um frisch und gepflegt auszusehen. Doch vieles, womit wir uns sanft eincremen, enthält giftige Chemikalien. Die Dokumentation "betrifft: Giftige Kosmetik - Chemie, die unter die Haut geht", zu sehen am Mittwoch, 16. November 2016, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen, setzt die Untersuchung zu verschiedenen Kosmetika fort, die "betrifft" schon im Februar begonnen hat.



Kosmetika, die das Hormonsystem stören können "betrifft" geht alarmierenden Befunden nach: Warum haben immer mehr Menschen in den Wohlstandsgesellschaften auf einmal bestimmte Krankheiten, Frauen zum Beispiel Brustkrebs und Zyklusstörungen, Männer Prostata- und Hodenkrebs? Könnte die Chemie, die wir täglich aufnehmen, damit etwas zu tun haben? Wissenschaftler haben entdeckt, dass viele dieser Erkrankungen mit einer Störung des Hormonsystems einhergehen. Laut einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation, sind bestimmte Bestandteile von Kosmetika an dem auffälligen Ansteigen der Erkrankungszahlen beteiligt - sie können den Körper hormonell beeinträchtigen. Der SWR zeigte in seiner Reihe "betrifft" schon im Februar Produkte, die solche Stoffe enthielten. Was hat sich seither verändert? Die Filmemacherin Bärbel Merseburger-Sill hat jetzt noch einmal in den Drogerien und Parfümerien nachgeschaut. Tatsächlich verzichten die Hersteller nun bei manchen Produkten auf diese Stoffe. Viele verwenden die Schadstoffe aber weiter. Der Film zeigt, wo sie enthalten sind, welche Gefahren sie bergen und wie man sich davor schützen kann.



"betrifft" - aktuelle Themen, transparente Recherche Die SWR Dokumentationen der Reihe "betrifft" beleuchten aktuelle Themen gesellschaftlicher Relevanz, die ein breites Publikum ansprechen. Die Erzählhaltung bezieht den Zuschauer in die Entstehung des Films mit ein. Recherchewege werden offengelegt und es wird thematisiert, warum gerade dieser Experte zu Wort kommt und ein anderer nicht. Auch Recherche-Pfade, die ins Leere laufen, können Teil des Films sein. "betrifft" beschreibt keine Phänomene, sondern hinterfragt sie und macht Entwicklungsprozesse deutlich. Die Filme zeigen Entwicklungen auf, beziehen Standpunkt, liefern Analysen und erzählen Geschichten einzelner.



"betrifft: Giftige Kosmetik - Chemie, die unter die Haut geht", Sendung am Mittwoch, 16. November 2016, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen



