Ein nichtsahnender Gastgeber, ein Buzzer als Rausschmeißer - und eine Show-Idee, die es in sich hat: Mit "Applaus und Raus!" startet Comedian Oliver Polak einen neuen Late-Talk auf ProSieben - ab 24. Oktober 2016 immer montags um 23:15 Uhr. "Ich bin ein neugieriger Typ und liebe es, überrascht zu werden, deshalb finde ich das Konzept von 'Applaus und Raus!' perfekt für mich", sagt Oliver Polak. "Ich bin der Gastgeber und ich weiß nicht, wer als Gast in meine Show kommt. Meine Redaktion hält die Gästeliste so gut versteckt wie das Bernsteinzimmer." Und er bestimmt, wie lange der Gast bleiben darf: Sobald Polak seinen Buzzer betätigt, muss sein Gesprächspartner die Bühne verlassen und ein neuer Gast nimmt neben Oliver Polak Platz.



Polak ist überzeugt: "Der Überraschungs-Effekt ist so echt und so gut, das darf und kann man nicht faken. Die Leute trauen sich in meine Sendung, aber auch ich mache mich nackig: Wenn ich weinen muss, dann weine ich. Ich will mich nicht verkleiden, ich will echt und wahrhaftig sein - genau das macht die Sendung interessant."



Wie es sich anfühlt, aus einer Sendung zu fliegen, hat der Comedian selbst nie erlebt. "Aber ich bin sehr oft aus der Schulklasse geschmissen worden", erinnert sich Polak. "Ich war häufig gelangweilt und habe den Unterricht gestört. Einmal kam ein Polizist zu uns in die Klasse und der Bastard hat mich tatsächlich mit Handschellen an die Garderobe im Flur gekettet. Und weil sie so kurz waren, konnte ich mich nicht hinsetzen und stand wie ein Trottel im Flur - angekettet in Handschellen!"



"Applaus und Raus!" - ab Montag, 24. Oktober 2016, um 23:15 Uhr auf ProSieben



