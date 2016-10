Stuttgart (ots) -



- Jeder Vierte lässt Wertsachen und Schlüssel im Auto liegen - Jeder Fünfte lässt ab und zu das Auto offen stehen - Viele nutzen das Lenkradschloss nicht



Viele deutsche Autofahrer gehen sorglos durchs Leben. Fast jeder Vierte (24 Prozent) lässt nach eigenen Angaben manchmal Geld, Wertsachen oder Schlüssel im Auto liegen. Mehr als jeder Dritte (39 Prozent) bewahrt Schriftstücke im Fahrzeug auf, aus denen seine Anschrift hervorgeht. Und jeder Fünfte (20 Prozent) lässt bei kurzer Abwesenheit wie beim Tanken oder am Supermarkt auch mal das Fahrzeug oder die Fenster offen stehen (bei Mehrfachnennungen). Das ist ein Ergebnis einer bundesweiten Umfrage der Expertenorganisation DEKRA unter 1.534 Autofahrern.



Vor allem die jungen Autofahrer machen sich die wenigsten Gedanken um Sicherheitsaspekte. So hat von den bis 24-Jährigen knapp jeder Zweite kein Problem damit, Wertsachen oder Schlüssel im Auto liegen zu lassen (47 Prozent) oder dort Papiere mit der Wohnungsanschrift aufzubewahren (49 Prozent). Auch lassen die jüngeren Fahrer das Auto oder Fenster deutlich häufiger offen stehen als die älteren.



Insgesamt waren 7 Prozent der Befragten schon einmal im Urlaub von einem Diebstahl aus dem Auto betroffen. Von den bis 24-Jährigen waren es nur 5 Prozent. In der Gruppe 75 Jahre oder älter waren es dreimal so viel (15 Prozent).



Erstaunlich: Jeder dritte Autofahrer (35 Prozent) hält wenig davon, das Lenkradschloss einzurasten, wenn er sein Auto abstellt.



An der Umfrage nahmen insgesamt 1.534 Personen teil, die bundesweit an 54 DEKRA Niederlassungen zur Hauptuntersuchung kamen.



