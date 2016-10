NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus von 47 auf 55 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Es gebe durchaus Potenzial bei dem Luftfahrt- und Rüstungskonzern, schrieb Analyst David Perry in einer Studie vom Dienstag. Es sei aber wahrscheinlicher, dass es für die Aktie zunächst bergab gehe. Er begründete diese Einschätzung mit vielen internen und externen Problemen, die der Flugzeugbauer zu meistern habe. Das höhere Kursziel begründete er damit, dass er dieses fortan an seinen Schätzungen für 2017 festmache./tih/das

ISIN NL0000235190

AXC0133 2016-10-11/14:20