FRANKFURT (Dow Jones)--Die GM-Marke Opel hat in den ersten drei Quartalen des Jahres 2016 europaweit rund 895.000 Fahrzeuge verkauft. Damit erzielte die Marke trotz des vollständigen Rückzugs aus dem russischen Markt das beste Ergebnis seit 2011, wie das Unternehmen mitteilte. Der Zuwachs entspricht einem Plus von fast 5,2 Prozent.

Das Verkaufsvolumen wuchs in den ersten neun Monaten insgesamt in 18 Märkten, darunter Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Beim Marktanteil legte die Marke in zwölf Märkten zu. Der Marktanteil von Opel und seiner britischen Schwestermarke Vauxhall am europäischen Gesamtfahrzeugmarkt lag bei 5,87 Prozent.

October 11, 2016

