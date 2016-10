Unterföhring (ots) - Anlässlich des überraschenden Todes von Pferdeflüsterer und Tier-Chiropraktiker Tamme Hanken zeigt kabel eins am Sonntag, 16. Oktober 2016, ein ganztägiges Sonderprogramm ab 08:15 Uhr mit insgesamt sieben Folgen der Doku-Reihe "Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour". Im Anschluss würdigt kabel eins den beliebten Ostfriesen in einer monothematischen Spezial-Ausgabe von "Abenteuer Leben am Sonntag" (22:15 Uhr).



Die Sonderprogrammierung am 16. Oktober 2016 im Überblick:



08:15 Uhr: "Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour: Cayman Islands" 10:15 Uhr: "Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour: Türkei" 12:15 Uhr: "Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour: Mallorca" 14:00 Uhr: "Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour: Florida" 16:15 Uhr: "Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour: Ecuador" 18:15 Uhr: "Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour: Australien" 20:15 Uhr: "Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour: Weihnachts-Spezial" 22:15 Uhr: "Abenteuer Leben am Sonntag", Tamme-Hanken-Spezial



