Köln (ots) - Nach "Taste the Waste" der neue Film von Valentin Thurn



Bis 2050 wird die Weltbevölkerung auf zehn Milliarden Menschen anwachsen. Wo wird dann die Nahrung für alle herkommen? Wird es die industrialisierte Landwirtschaft schaffen, genug auf unsere Teller zu bekommen? Soll sich zukünftig jeder vegetarisch ernähren oder sind Insekten die neue Proteinquelle? Wie geht es mit der Massentierhaltung weiter oder kann Fleisch auch künstlich in Laboren hergestellt werden? Was wäre, wenn wir unsere eigene Nahrung jeweils selbst anbauen?



Film-Regisseur, Bestseller-Autor und Food-Fighter Valentin Thurn sucht weltweit nach Antworten und Lösungen. Dabei erkundet er die wichtigsten Grundlagen der Lebensmittelproduktion. Er spricht mit Machern aus den gegnerischen Lagern der industriellen und der bäuerlichen Landwirtschaft, trifft Biobauern und Nahrungsmittelspekulanten, besucht Laborgärten und Fleischfabriken. Ohne Anklage, aber mit Gespür für Verantwortung geht Valentin Thurn der drängenden Frage nach, wie verhindert werden kann, dass die Menschheit durch die hemmungslose Ausbeutung der begrenzten natürlichen Ressourcen die Grundlage für ihre eigene Ernährung zerstört. Es kann verhindert werden. Wenn alle es wollen.



Eine Koproduktion von WDR und SWR. Gefördert durch Mitteldeutsche Medienförderung MDM, Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen, Filmförderanstalt FFA und Deutscher Film- und Fernsehfond DFFF.



WDR Fernsehen: Donnerstag, 13.10.2016, 23.25 - 23.55 Uhr



http://www1.wdr.de/fernsehen/tag-sieben/sendungen/satt-werden-ernaehr ung-thurn-100.html



Besuchen Sie auch unsere Presselounge: presse.wdr.de



twitter.com/wdr_presse



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: WDR Presse und Information Telefon 0221 220 7100 wdrpressedesk@wdr.de