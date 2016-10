Fast jeder Tech-Investor hat schon von dem Chipriesen Intel (WKN:855681) gehört. Das Unternehmen liefert Chips für die große Mehrheit der PCs und Server, die jedes Jahr verkauft werden. Damit generiert das Unternehmen mehr Umsätze als jedes andere öffentlich gehandelte Chipunternehmen und ist daher sehr profitabel. Intel hat aber auch einen sehr kontroversen Namen in der Branche. Obwohl der Chiphersteller dominante Positionen in mehreren lukrativen Märkten innehält, hat das Unternehmen Probleme damit, das Geschäft außerhalb des Kerngeschäftes zu erweitern. Die Bemühungen, den Markt für mobile Prozessoren in Angriff zu nehmen, haben bisher keine Früchte getragen und der Versuch, als Chiphersteller tätig ...

