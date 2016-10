Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Salzburg (pta042/11.10.2016/17:30) - Die Gesellschaft hat heute vertraglich mit

dem in Anaheim, Kalifornien, ansässigen Unternehmen Greengro Technologies Inc.

die Entwicklung eines Franchisesystems für den deutschen Markt vereinbart.



Innerhalb der kommenden 12 Monate ist die Eröffnung eines Flagshipstores in

Deutschland geplant, in dem durch fachkundiges Personal Equipment rund um die

immer mehr an Bedeutung gewinnende Form des Pflanzenanbaus - der Hydroponik -

verkauft wird.



Dieser Store wird von einem durch die Vertragsparteien zu gründenden Joint

Venture deutschen Rechts betrieben. In der Folge ist beabsichtigt, dieses Modell

im Wege eines Franchisekonzepts in dem deutschen Markt zu etablieren.



Gleichzeitig wird dem Publikum ein "Student Program" angeboten. Interessierte

können direkt an der Quelle der Wertschöpfung, nämlich unter Anleitung des

Managements von Greengro Technologies, in Kalifornien Lehrgänge absolvieren, um

ihr Know-How in diesen Anbauformen zu vertiefen.



(Ende)



Aussender: Cannabrands AG

Adresse: Moosstraße 60/1, 5020 Salzburg

Land: Österreich

Ansprechpartner: André H. Müller

Tel.: +43 (0)662 83 07 86

E-Mail: office@anmathe.com

Website: www.anmathe.com



ISIN(s): AT0000A146G0 (Aktie)

Börsen: Freiverkehr in Berlin



