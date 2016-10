Sie sind krebsresistent und langlebig: Nacktmulle gehören zu den außergewöhnlichsten Säugetieren der Welt. Forscher sind den Eigenschaften der Nager schon auf der Spur - nun wurde eine weitere Superkraft entschlüsselt.

Nacktmulle sind schmerzfrei - im wahrsten Sinne des Wortes. Forscher haben nun herausgefunden, warum die Nager bestimmten Reizen gegenüber unempfindlich sind. Eine winzige Abweichung bei der Reizübermittlung sei der Grund dafür, dass den Tieren Hitze auf entzündeter Haut nichts ausmacht, berichten sie im Fachmagazin "Cell Reports". Nacktmulle sind wahrlich nicht hübsch, als Labortier aber sehr beliebt: Forscher erhoffen sich wertvolle Erkenntnisse zu Alterungsprozessen und für Schmerztherapien

Ziel der Forscher war es, einer bestimmten Form des Schmerzempfindens auf den Grund zu gehen, der sogenannten thermalen Hyperalgesie - einer Überempfindlichkeit gegenüber Hitzereizen bei einer Entzündung. Viele Menschen kennen das aus eigener Erfahrung: Mit Sonnenbrand auf der Haut schmerzen selbst milde Sonnenstrahlen heftig. Bei den meisten Tieren gibt es eine solche Kopplung von Entzündung und Wärmereiz, Nacktmulle hingegen kennen derlei nicht.

Bei einer bestehenden Entzündung binden in den sensorischen Neuronen bei höheren Temperaturen Nervenwachstumsfaktor-Moleküle (NGF) an einen bestimmten Rezeptor, TrkA genannt. Dadurch wird eine Kaskade von Signalen in Gang gesetzt, ...

