Soeben in den Markt eingestiegen ist die neueste Marke von Leadcapital Markets: TRADE.com. Das Team investierte stark in eine neue Plattform, die mit dem MT4 konkurrieren und einen innovativen Trading-Zugang bieten soll.

Zum Start der neuen Webseite TRADE.com sagt Roei Gavish, VP Marketing: "Unsere Arbeit mit IB und Affiliates ermöglichte es uns, einen intuitiveren neuen WebTrader zu erstellen, der neben 2.000 CFD-Instrumenten in sechs Vermögenswertklassen auch über leistungsstarke Analyseprogramme verfügt. Wir glauben, endlich eine neuen Methode für den Online-Handel geschaffen zu haben: mit einer einfacheren Plattform, strengerer Regulierung und relevanten Ressourcen."

"Wir unternehmen alles, um sicherzustellen, dass Trader über alle nötigen Informationen verfügen, damit sie intelligente Entscheidungen treffen können", fährt Gavish fort und bezieht sich damit auf die tägliche Videoprognose, die speziell für Marktbewegungen vor der Sitzung aufgezeichnet wird, sowie Nachrichten in Echtzeit und fünf Ausbildungsstufen.

Dieser aktive Zugang zum online Trading wird von einer globalen Markenkampagne unterstützt, die im vierten Quartal 2016 gestartet wird. Gavish weiter: "Unser Ziel ist es, die Geschichte unseres Unternehmen, das Trading anders betrachtet und auf die nächste Stufe hebt, zu verbreiten und damit 24/7 Menschen aus aller Welt und allen Gesellschaftsschichten anzusprechen."

Getreu seinem Slogan "Anyone, Anytime, Anywhere" (Alle, jederzeit, überall) erweiterte TRADE.com seine traditionellen Regionen Asien, das europäische Festland und den Nahen Osten durch die aufkommende skandinavische Region und bietet jetzt 24 Sprachen an.

Um der breiten Öffentlichkeit Zugriff auf transparentes Trading zu bieten, setzt TRADE.com allerdings nicht nur auf Übersetzungen. Zusätzlich werden Apps zum Download auf alle Geräte angeboten, was die "jederzeit, überall" Komponente der Marke unterstreicht.

Eine neue Marke im Markt wirft immer Fragen nach Genehmigungen und Regulierung auf, weshalb Leadcapital Markets ein eigenes Compliance-Team beschäftigt, das sich um die Regulierung der Marke TRADE.com kümmert. Zu seinen Aufgaben gehört es, sicherzustellen, dass das Unternehmen bei jedem der 27 europäischen Regulatoren für grenzüberschreitende Services registriert ist. Roei Gavish kommentierte: "Wir bestehen auf Compliance, die moderne Bedürfnisse erfüllt. Indem wir mit einem engagierten Team auf dem aktuellsten Stand bleiben, können alle unsere Kunden sicher sein, dass sie stets sicher und positiv traden können."

TRADE.com wurde von der CySec reguliert und ist eine Marke von LeadCapital Markets.

