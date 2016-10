Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein missratener Start in die Berichtsaison zum dritten Quartal und in der Folge eine schwache Vorlage der Wall Street hat am Dienstag die Stimmung am deutschen Aktienmarkt verdorben. Der DAX fiel um 0,4 Prozent auf 10.577 Punkte. Damit scheiterte ein erster Absetzversuch nach oben.

Alcoa hat in den USA den Auftakt in die Berichtsaison verhagelt. Nach schwachen Zahlen fiel der Kurs zeitweise um 9 Prozent. Daraufhin gerieten auch am deutschen Markt rohstoffnahe Titel wie die Stahlaktien unter Druck: Thyssen fielen um 1,3 Prozent und Salzgitter um 3,5 Prozent.

Vor den Alcoa-Zahlen hatte der DAX phasenweise deutlich über der Hürde von 10.640 Punkten gehandelt, nachdem diese in den vergangenen Tagen den Index immer wieder ausgebremst hatte. "Trotz des Rücksetzers sind weitere Absetzversuche zu erwarten", sagte ein Händler. Übergeordnet bleibe das Umfeld gut, wie ein überraschend gutes Ergebnis der ZEW-Konjunkturumfrage gezeigt habe. Die ZEW-Konjunkturerwartungen sind deutlich stärker gestiegen als erwartet.

Lufthansa mit weiterem Erholungspotenzial

Auf der Gewinnerseite stiegen Lufthansa um 5 Prozent auf 9,81 Euro. "Die Zahlen sind stark", sagte ein Händler zu den September-Daten der Lufthansa. Die "Kranich-Gesellschaft" hat im September 5,2 Prozent mehr Passagiere befördert als im gleichen Vorjahresmonat. Damit hebt sie sich positiv von Wettbewerbern wie Air France ab, die Franzosen haben im September ein Plus von 2,8 Prozent.

Das Kurspotenzial könnte erst einmal Richtung 10 Euro reichen, sagte ein Händler mit Blick auf den Lufthansa-Chart. Nach zwei Wochen Abwärtstrend sei die Aktie extrem überverkauft.

Prosiebensat.1 erneut sehr stark - Versorger gesucht

Nachholbedarf machten Händler hinter dem Kurssprung bei Prosiebensat.1 aus. Mit einem Plus von 1,7 Prozent auf 38,97 Euro war die Aktie ebenfalls einer der stärkeren DAX-Werte. Händler verwiesen auf zahlreiche positive Analystenkommentare vor dem Kapitalmarkttag am Donnerstag.

Gesucht waren auch die beiden Versorger: RWE stiegen um 1,8 Prozent und Eon um 1,7 Prozent. Laut Süddeutsche Zeitung will die Bundesregierung den Ausbau von Windkraftanlagen im Norden bremsen. Leidtragende waren Nordex, die um 2,6 Prozent nachgaben.

Fraport stiegen um 2,2 Prozent: Für die Enteignung eines Terminals am Flughafen Manila 2004 erhält Fraport nun eine Entschädigungszahlung, zahlt einen Teil an den Bund zurück und stößt gleichzeitig die Anteile an der philippinischen Gesellschaft ab. Per Saldo dürften Fraport damit rund 230 Millionen Dollar zufließen. Wacker Chemie gewannen 1,7 Prozent, das Unternehmen will die Ausschüttungsquote erhöhen. Hugo Boss waren nach guten Zahlen von LVMH gesucht und stiegen um 2,9 Prozent. Dagegen litten Gerresheimer mit einem Minus von 3,8 Prozent unter einer Abstufung.

Das Büroimmobilienunternehmen Officefirst hat seinen für diese Woche Freitag geplanten Börsengang verschoben. Grund sind laut Mitteilung negative Marktentwicklungen insbesondere im Bereich der Immobilienunternehmen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 97,8 (Vortag: 101,6) Millionen Aktien im Wert von rund 2,73 (Vortag: 2,73) Milliarden Euro. Es gab 10 Kursgewinner, 19 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 10.577,16 -0,44% -1,54% DAX-Future 10.578,00 -0,42% -1,79% XDAX 10.587,06 -0,28% -1,06% MDAX 21.316,29 -0,74% +2,61% TecDAX 1.805,99 -0,36% -1,35% SDAX 9.275,04 -0,09% +1,94% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,86 40 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/raz

(END) Dow Jones Newswires

October 11, 2016 11:49 ET (15:49 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.