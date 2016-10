Düsseldorf (ots) - CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat den Anteil der syrischen Flüchtlinge an der Festnahme des mutmaßlichen IS-Terroristen Dschaber al Bakr gewürdigt. "Diese Syrer sind für mich auf jeden Fall Helden", sagte Tauber der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). "Wir müssen uns sehr bei ihnen bedanken, dass sie ihren terrorverdächtigen Landsmann überwältigt und der Polizei übergeben haben", erklärte Tauber. Er halte allerdings nichts von Diskussionen über erleichterte Aufenthaltserlaubnis oder erleichterte Einbürgerung. Die Regeln und Voraussetzungen müssten für alle transparent und gleich bleiben. "Ich habe aber keinen Zweifel: Wer sich so für Deutschland einsetzt, wird sicherlich alle Sprach- und Integrationskurse ohne Probleme meistern und damit deutlich machen, dass er wirklich dazugehören möchte", unterstrich Tauber.



