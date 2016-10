Mainz (ots) -



Lotta zieht es nach Berlin: Derzeit dreht Josefine Preuß alias Lotta Brinkhammer für den sechsten Teil der "Lotta"-Reihe in der Bundeshauptstadt. Das Drehbuch für "Lotta & der Ernst des Lebens" schrieben Sebastian Orlac und Kerstin Schütze. Die Regie übernimmt Florian Gärtner. Neben Josefine Preuß spielen wieder Frank Röth und Bernhard Piesk sowie Kostja Ullmann und Jürgen Tarrach.



Endlich scheint Lotta am Ziel ihrer Träume angekommen zu sein: Sie zieht als fertig studierte Ärztin mit ihrer Tochter in das abenteuerliche Berlin. Doch die Metropole scheint nicht auf sie gewartet zu haben, und so gelingt es Lotta nicht einmal mit ihrem frechen Lotta-Charme, die Stadt zu erobern. Und ist es überhaupt noch okay, als Frau mit Anfang 30 frech zu sein und sich, wie sie es so häufig tut, ins Leben der anderen einzumischen? Durch die Anpassungs-schwierigkeiten am neuen Ort muss Lotta ihr Lebenskonzept kritisch hinterfragen. Ausgerechnet mit Junis, dessen Sohn Lottas Tochter Lilo in der Schule beklaut hat, gelingt es Lotta am Ende, in Berlin, der Heimat der Heimatlosen, einen Ort und ein Zuhause für sich zu finden.



Gedreht wird bis zum 4. November 2016. Es produziert die Novafilm Fernsehproduktion, Sofia Doßmann. Die Redaktion im ZDF hat Corinna Marx. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.



