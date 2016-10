Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag etwas tiefer geschlossen. Die Indizes pendelten fast den ganzen Tag über mehr oder weniger um den Vortagesschluss, bevor sich zum Handelsende die tiefere Eröffnung an den US-Börsen durchsetze. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen nach einem freundlichen Wochenauftakt. Positive Stimmungsdaten, wie etwa besser als erwartete ZEW-Konjunkturerwartungen in Deutschland, vermochten keine Impulse zu setzen.

Auch die Ölpreise haben ihre deutlichen Vortagesgewinne teilweise abgegeben. Der russische Ölminister dementierte, dass das Land erwäge, die Fördermenge zu kürzen, um den Ölpreis zu stabilisieren. Negativ aufgenommen wurden auch die Quartalszahlen von Alcoa. Der Aluminiumkonzern ist traditionell das erste namhafte US-Unternehmen, das über das abgelaufene Quartal berichtet. Die Anleger warten laut Händlern nun auf weitere richtungsweisende Impulse aus der Berichtssaison.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Dienstag 0,45% tiefer bei 8'135,15 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, sank um 0,34% auf 1'247,29 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,43% auf 8'878,33 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln gingen 23 tiefer und nur sieben mit Gewinnen aus dem Handel.

An die Spitze der Blue Chips stellten ...

