- Unternehmen legt vorläufige Zahlen für 3. Quartal 2016 vor - Umsatz 14,0 Milliarden EUR (minus 19,6 % gegenüber Vorjahresquartal) - Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) vor Sondereinflüssen 1,5 Milliarden EUR (minus 5,4 % gegenüber Vorjahresquartal) - EBIT 1,5 Milliarden EUR (minus 22,5 % gegenüber Vorjahresquartal)

Ausblick 2016 bestätigt:

- Deutlicher Umsatzrückgang wegen Devestition des Gashandelsgeschäfts - EBIT vor Sondereinflüssen leicht unter Vorjahresniveau erwartet

Ludwigshafen - 11. Oktober 2016 - BASF legt vorläufige Zahlen zum Geschäftsverlauf im 3. Quartal 2016 vor. Der Umsatz liegt bei 14,0 Milliarden EUR (3. Quartal 2015: 17,4 Milliarden EUR). Das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) vor Sondereinflüssen beträgt im 3. Quartal 2016 1,5 Milliarden EUR (3. Quartal 2015: 1,6 Milliarden EUR). Das EBIT erreicht im 3. Quartal 2016 1,5 Milliarden EUR (3. Quartal 2015: 1,9 Milliarden EUR). Die vorläufigen Ergebnisse der BASF-Gruppe sowie aller Segmente liegen im 3. Quartal 2016 über den durchschnittlichen Analystenschätzungen.

Verglichen mit dem Vorjahresquartal sind sowohl der Umsatz- als auch der Ergebnisrückgang überwiegend auf die Devestition der Erdgashandelsaktivitäten zum 30. September 2015 zurückzuführen. Die Ergebnisse der Segmente Performance Products, Functional Materials & Solutions sowie Agricultural Solutions liegen deutlich über den Werten des Vorjahresquartals.

BASF bestätigt ihren Ausblick für das Gesamtjahr 2016: Der Umsatz wird wegen der Devestition des Gashandelsgeschäfts deutlich zurückgehen; das Unternehmen erwartet unverändert ein EBIT vor Sondereinflüssen leicht unter Vorjahresniveau. Beim Umsatz entspricht "deutlich" Veränderungen ab 6 %; bei Ergebnisgrößen entspricht "leicht" einer Veränderung von bis zu 10 %.

Einen Gesamtüberblick über das 3. Quartal 2016, einschließlich der vollständigen Ergebniskennzahlen, wird BASF im Rahmen ihrer Herbst- Telefonkonferenz am Donnerstag, 27. Oktober 2016, geben.

Aktuelle Analystenschätzungen zur BASF finden Sie unter: basf.com/ Analystenschaetzungen.

Kontakte:

Media Relations Jennifer Moore-Braun Telefon: +49 621 60-99123 jennifer.moore-braun@basf.com Investor Relations Dr. Stefanie Wettberg Telefon: +49 621 60-48002 stefanie.wettberg@basf.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: BASF SE Carl-Bosch-Straße 38 67056 Ludwigshafen Deutschland Telefon: +49 (0)621 60-0 Fax: +49 (0)621 60-4 25 25 E-Mail: info.service@basf.com Internet: www.basf.com

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange; London, SIX

