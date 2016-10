Tele Columbus AG: Verlängerung der Vorstandsverträge

11.10.2016

Der Aufsichtsrat der Tele Columbus AG (ISIN: DE000TCAG172, WKN: TCAG17) hat sich jeweils mit den Vorstandsmitgliedern über die Verlängerung der Vorstandsverträge geeinigt. Der Vertrag des Vorstandsvorsitzenden, Ronny Verhelst, wird frühzeitig um drei Jahre bis September 2019 verlängert. Der Vertrag des Finanzvorstands, Frank Posnanski, verlängert sich ebenfalls frühzeitig um vier Jahre bis September 2020. Ronny Verhelst ist seit dem 1. April 2011 Chief Executive Officer (CEO) der Tele Columbus Gruppe und seit dem Formwechsel am 12. September 2014 auch Vorstandsvorsitzender der Tele Columbus AG. Frank Posnanski ist seit dem 1. September 2011 Chief Financial Officer (CFO) der Tele Columbus Gruppe und seit dem Formwechsel am 12. September 2014 auch Mitglied des Vorstands der Tele Columbus AG mit dem Ressort Finanzen.

Hannes Lindhuber Telefon +49 (30) 3388 4170 Telefax +49 (30) 3388 9 1999 presse@telecolumbus.de www.telecolumbus.de

