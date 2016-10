NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem enttäuschenden Start in die Berichtssaison haben die wichtigsten US-Indizes am Dienstag im Handelsverlauf weiter an Boden verloren. Der US-Aluminiumriese Alcoa , der traditionell den Zahlenreigen einläutet, musste einen deutlichen Umsatzrückgang eingestehen. Derweil erhielt das Lager derjenigen weiteren Zulauf, die mit einer baldigen Leitzinserhöhung rechnen.

Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es bis gut zwei Stunden vor Handelsende um 1,08 Prozent auf 18 131,02 Punkte abwärts. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,25 Prozent auf 2136,67 Punkte und der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 sank um 1,49 Prozent auf 4820,82 Punkte.

Alcoa-Papiere brachen um fast 11 Prozent ein. Es war der letzte Quartalsbericht, bevor der Konzern sich aufspaltet. Die Herstellung von Rohmaterialien wird vom Geschäft mit technologisch anspruchsvolleren Produkten getrennt, das künftig unter dem Namen Arconic laufen soll.

Sogar um über 25 Prozent abwärts ging es für die Papiere von Illumina . Der Diagnostikspezialist war mit seinen Umsatzzahlen für das dritte Quartal unter dem noch im Juli avisierten Niveau und den Erwartungen der Analysten geblieben.

Zu den wenigen Gewinnern zählten dagegen Apple-Aktien , die um rund ein halbes Prozent zulegten. Der südkoreanische Wettbewerber Samsung hatte das endgültige Ende für das feuergefährliche Galaxy Note 7 verkündet. Apple-Papiere hatten schon am Montag von der Misere bei dem Konkurrenten profitiert und waren auf den höchsten Stand seit Dezember gestiegen./ag/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

