Heute werden in den USA kurzlaufende Staatsanleihen (Treasury Bills oder kurz "T-Bills") versteigert. In normalen Zeiten kein großes Ding. In Zeiten, in denen aber die US-Zinspolitik die Beachtung von Millionen Tradern weltweit findet, ist dies durchaus beachtenswert! Denn die große Frage ist: Wann kommt der nächste Zinsschritt der Fed? Im Dezember? Und werden es dann 25 Basispunkte? Derzeit offen!

Renditen der neuen T-Bills = Indikator für nächsten Zinsschritt?

...

Den vollständigen Artikel lesen ...