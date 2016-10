Um Zuge der Abgas-Affäre passt der VW-Konzern seine Angaben zu Abgaswerten an: In Zukunft will das Unternehmen Werte ausweisen, die näher an den realen Bedingungen auf der Straße sind.

Volkswagen verspricht, realistischere Werte für den Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid vorzulegen. Der Konzern habe entschieden, "zukünftig die gesetzlich zulässigen Toleranzwerte einzuengen und damit realitätsnähere CO2-Werte auszuweisen", teilte der Autobauer am Dienstagabend mit. Darüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...