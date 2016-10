Die weltweit größte Entwickler-Ressource verpasst dem traditionellen Lebenslauf eine besser an die Bedürfnisse von Entwicklern angepasste Generalüberholung



New York (ots/PRNewswire) - Stack Overflow, die weltweit größte Online-Gemeinschaft für Programmierer, hat heute Developer Story ins Leben gerufen, um Programmierern eine stärkere Kontrolle über ihre berufliche Laufbahn zu geben. Die neue Funktion will Programmierer und Arbeitgeber darin unterstützen, sich jenseits des traditionellen Lebenslauf-Schemas zu bewegen. Sie gibt den Entwicklern die Freiheit, die ihnen am wichtigsten Leistungen besonders hervorzuheben und hilft Personalchefs, die Bewertung und Identifizierung der besten Entwickler-Kandidaten neu und anders anzudenken.



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161010/427077LOGO



Developer Story deckt ab, was für Entwickler kritisch notwendig ist - nämlich die Möglichkeit, ihr Wissen, ihre Leistungen und das Erlernte ohne die Einschränkungen des herkömmlichen Lebenslauf-Formats zu veranschaulichen. Im Gegensatz zum traditionellen Lebenslauf wird keine der Developer Stories einer anderen gleichen. Wie sich im 2016 Stack Overflow Developer Survey (http://stackoverflow.com/research/developer-survey-2016) zeigte, haben 56 Prozent der Entwickler keinen College-Abschluss in Informatik oder verwandten Bereichen, wobei das veraltete, herkömmliche Lebenslauf-Format College-Bildung priorisiert, statt wichtige Informationen wie Programmierkenntnisse hervorheben oder darzustellen, wie ein Feature End-to-End entwickelt wurde. In traditionellen Lebensläufen wird die Auflistung der neuen Programmiersprachen, die Entwickler sich angeeignet haben oder der Open Source-Projekte, zu denen sie beigetragen haben, oft unter ferner liefen im gleichen Abschnitt für außerschulische Aktivitäten wie Hobbies oder Sport eingestuft und findet kaum Beachtung, obwohl sie für einen einstellenden Personalchef von zentraler Bedeutung sein kann.



"Herkömmliche Lebensläufe mit ihrem Schwerpunkt auf Titel und klassische Qualifikationen sind völlig unpassend, wenn es darum geht, die echten Fähigkeiten eines Entwicklers zu vermitteln", sagt Stack Overflow VP Jay Hanlon. "Entwickler sind Macher. Man würde einen Designer nicht aufgrund von ein paar Worten auf einem Blatt Papier einstellen, warum sollte man dies bei einem Entwickler so machen? Developer Story hat zum Ziel, die Entwickler selber über das bestimmen zu lassen, was ihre Fähigkeiten am besten vermittelt, damit wir sie mit den entsprechenden Unternehmen zusammenbringen können, die diese Skills benötigen".



Nach Angaben des 2016 Stack Overflow Developer Survey sind nur 15 Prozent der Entwickler aktiv auf der Suche nach einem neuen Job, weitere 63 Prozent sind allerdings offen für Chancen und Möglichkeiten. Developer Story ist zum einen eine Funktion für Entwickler auf Stack Overflow, mit der sie zeigen können, wer sie sind und was sie schon erreicht haben, ist aber auch von großem Vorteil für Recruiter und Personalchefs, die die offenen Stellen mit den passenden Talenten besetzen wollen. Unternehmen haben nun einen konkreteren und effektiveren Anlaufpunkt, um Fähigkeiten und Kenntnisse zu beurteilen, und können ihre Angebote mit besserem Verständnis an die Entwickler herantragen. Developer Story kann im Zuge der Zeit durchaus beeinflussen, wie Unternehmen ihre Suchbegriffe und Jobangebote formulieren und sich der Sprache der Entwickler anpassen, die ihre Skills diskutieren.



Die Developer Story-Funktion ist ab heute verfügbar, und Stack Overflow-Mitglieder können ab sofort Inhalte zu ihrer Developer Story hinzufügen. Weitere Informationen dazu, wie sich dieses neue Feature nutzen lässt, gibt es unter s.tk/story (http://stackoverflow.com/users/story/join). This is your story - tell it your way.



Informationen zu Stack Overflow



Stack Overflow ist die größte Online-Gemeinschaft für Programmierer, in der sie lernen, ihr Wissen teilen und ihre Karrieren entwickeln können. Über 40 Millionen professionelle Programmierer und solche, die es noch werden wollen, besuchen jeden Monat Stack Overflow und suchen nach Hilfe bei Codierproblemen, der Entwicklung neuer Kompetenzen und der Suche nach Jobs.



Stack Overflow wurde 2008 gegründet, ist Partner von Marken und Arbeitgebern und unterstützt sie dabei, die Entwickler in aller Welt zu verstehen, sie zu erreichen und sie zu gewinnen. Weitere Informationen finden Sie unter business.stackoverflow.com (http://business.stackoverflow.com/).



